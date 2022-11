Formula 1, Ferrari domina i test di fine stagione ad Abu Dhabi: Shwartzman stupisce

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2022 la Formula 1 giunge a una lunga fase di stop fino alla prossima stagione, ma solo per gli spettatori: per scuderie e piloti è giunto il momento dei test di chiusura per vedere fino a dove si possono spingere le loro monoposto. Le Ferrari, sorprendentemente, hanno dominato la classifica.

Le F1-75 hanno infatti chiuso i test con una tripletta firmata, in ordine, da Carlos Sainz, Charles Leclerc e Robert Shwartzman: lo spagnolo ha chiuso 65 giri con il miglior tempo di 1:25.245, seguito dal monegasco a 0.138 secondi di distacco e da Robert Shwartzman ad appena 0.017 secondi da quest’ultimo. A 0.444 secondi si trova poi Pierre Gasly alla guida della sua Alpine, che ha chiuso ben 130 giri con il tempo di 1:25.689.

Le Red Bull si posizionano al 5° posto con Max Verstappen, 10° posto con Liam Lawson e 13° posto con Sergio Perez, a 1.088 secondi da Carlos Sainz. Stupiscono le Williams, con Albon sesto e il nuovo secondo pilota Logan Sargeant al settimo posto. Meno entusiasmanti le Mercedes: Lewis Hamilton ha chiuso al 17° posto, mentre George Russell è penultimo con il tempo di 1:27.240.

Ovviamente questi test significano relativamente poco per la prossima stagione e servono solo come prime prove per vedere da dove partire con i lavori sulle monoposto. Certe scuderie avranno molti interventi da fare per riuscire a competere, mentre Ferrari è in certa della soluzione definitiva per affermarsi nella Stagione 2023 evitando gli stessi intoppi del 2022.

In quest’ottica, il futuro di Binotto è ancora in discussione.