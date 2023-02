Formula 1: Ferrari annuncia il nome della nuova monoposto

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il 14 febbraio, Ferrari ha annunciato il nome della monoposto per l'imminente stagione di Formula 1: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. saranno alla guida della Ferrari SF-23.

Sviluppata col codice interno “progetto 675”, la SF-23 avrà l’arduo compito di riportare il mondiale a Maranello dopo sedici anni di assenza, parola di Fred Vasseur. Ferrari torna così alla nomenclatura che ha più caratterizzato le sue vetture dell’era ibrida di Formula 1: “SF” sta per Scuderia Ferrari, mentre la cifra indica la stagione agonistica a cui la monoposto è destinata. Si tratta dell’ottava monoposto del Cavallino a contenere “SF” nel nome ed è la quarta occasione in cui l’acronimo è seguito dall’anno agonistico.

Eccezioni la SF70H del 2017, la SF71H del 2018 (che celebravano gli anni di fondazione dell’azienda), la SF90 del 2019 (in omaggio ai novant’anni della Scuderia) e la SF1000 del 2020 (così battezzata per festeggiare il traguardo dei mille Gran Premi disputati). Il nome SF-23 non risulta una grandissima sorpresa per gli appassionati; le altre opzioni in ballo erano “F1-76”, in continuità con la F1-75 del 2022, o il seducente “F2023”, sigla usata nel ciclo più vincente della Scuderia di Maranello.

Nella giornata odierna è avvenuta un’altra importante presentazione: Alfa Romeo Racing ha svelato la C43. La monoposto del Biscione si presenta con una sorprendente livrea rossa e nera, in cui spicca il nuovo sponsor Stake.