Questa Formula 1 Ferrari 126C4 in miniatura farà la gioia dei più piccoli

L’auto che vedete può sembrare una monoposto da Formula 1 vera e propria, ma in realtà si tratta di una replica in miniatura creata apposta per un pubblico più piccolo, che si affaccia per la prima volta al mondo del motorsport. In particolare replica la Ferrari 126, l’auto che vinse 10 gare e registrò altrettante pole position negli anni ‘80.

Per essere ancora più precisi, questo esemplare riproduce le linee della 126C4, la versione ricordata per la vittoria al Gran Premio di Spa Francorchamps del 1984. La monoposto originale erogava 850 CV con il suo motore 6 cilindri a V di 120° sovralimentato, mentre questa piccola imitazione è equipaggiata con un motore monocilindrico da 6,5 CV, quanto basta per far divertire gli aspiranti piloti senza preoccupare i genitori.

La macchinina ha un telaio tubolare in acciaio che integra anche un roll bar per proteggere il “pilota” in caso di ribaltamento, e offre un sistema frenante che si affida ad un solo disco montato sull’asse posteriore. La trazione è ovviamente posteriore con trasmissione automatica, in pratica come un go-kart.

Il motore si avvia a mano con l’ausilio di una corda, ma all’occorrenza può essere montata una batteria per includere un sistema di avviamento elettrico. Tutta la meccanica è poi coperta dalla carrozzeria monoscocca in fibra di vetro. Le dimensioni contenute sono evidenti, ma per darvi un’idea più concreta degli ingombri, sappiate che misura 2,25 metri in lunghezza e 1,40 metri in larghezza, e nel punto più alto tocca i 95 cm.

Se il veicolo ha stuzzicato la vostra curiosità, sarete contenti di sapere che attualmente è in vendita sul sito di Collecting Cars: la replica resterà all’asta per altri due giorni, con un’offerta attuale di 5.100 euro. Se la cifra vi sembra troppo elevata, potreste optare su una McLaren GT decisamente più economica, oppure armarvi di pazienza e costruire la vostra auto personalizzata in legno, come questa Lamborghini Sian funzionante.