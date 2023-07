La Formula 1 fatta con i pezzi di trattore è fra le cose più belle che vedrete oggi

Nelle scorse ore è apparso in rete un video con protagonista una monoposto di Formula 1 decisamente inedita: la vettura è fatta infatti da pezzi di trattore, ed è stata realizzata da un'azienda della Bielorussia, facendo il giro del mondo.

La strana vettura a quattro ruote che trovate su questa pagina è stata prodotta precisamente da Minsk Tractor Works, e va ad aggiungersi alle realizzazioni “strambe” che abbiamo visto negli ultimi mesi, come ad esempio la Lada 6x6 con due ruote tagliate che vi abbiamo mostrato poche settimane fa.

L'azienda bielorussa in questione lavora nel campo agricolo producendo mezzi da lavoro, e la sua monoposto si chiama MTZ 50 Formula 1, con riferimento all'MTZ 30, il modello da cui provengono le parti che hanno appunto permesso di allestire la vettura.

A provarla sarebbe stata niente di meno che Alexander Lukashenko, presidente bielorusso e figura politica molto discussa per via della sua vicinanza a Vladimir Putin: avrebbe raggiunto i 200 km/h su una tangenziale con la Formula 1 a trattore.

In ogni caso, qualora vi foste innamorati di questo super trattore, sappiate che non potrete farlo vostro visto che l'azienda di Minsk, tramite Facebook, ha fatto sapere che la MTZ 50 F1 è solo una vettura da esposizione, tra l'altro non è la prima realizzata dalla stessa società, visto che in passato aveva assemblato una motocicletta sempre attraverso pezzi di trattori.

Di recente abbiamo assistito ad una stramba fuga dalla polizia in trattore, un inseguimento decisamente rocambolesco e chissà cosa sarebbe potuto accadere se il fuggitivo fosse stato alla guida di tale Formula 1 dei trattori.

In varie parti del mondo esistono dei veri e propri campionati in cui i protagonisti sono dei piccoli tagliaerba: che magari qualche pilota non possa prendere spunto dall'MTZ 50 F1 per abbellire il proprio bolide?