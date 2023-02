La Formula 1 in esclusiva su DAZN in Giappone: sarà così anche da noi?

L'imminente stagione 2023 di Formula 1 sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN in Giappone. L'accordo darà allo streamer tutti i diritti per trasmettere i 23 gran premi, comprese tutte le sessioni di prove libere e le qualifiche, nonché gli eventi di contorno, oltre ovviamente a F1 Sprint, Gran Premi e highlights.

DAZN fornirà anche tre giorni di copertura completa dei test pre-campionato che si terranno in Bahrain a partire dal prossimo giovedì 23 febbraio, di modo da dare un assaggio in merito a ciò che succederà nel corso della stagione che sta per accendere i motori.

La Formula 1 è uno degli sport motoristici più apprezzati nella terra del Sol Levante, e tra l'altro i fan delle monoposto e delle varie scuderie avranno la possibilità di apprezzare l'idolo locale, leggasi il 22enne Yuki Tsunoda di Aplha Tauri.

La stagione di Formula 1, come da calendario del mondiale 2023, scatterà il prossimo 5 marzo in Bahrain e si concluderà ad Abu Dhabi il 26 novembre. Di mezzo anche l'attesissimo Heineken Silver Las Vegas Gran Prix, l'esordio delle monoposto di Formula 1 sulla mitica Strip.

“Il Giappone è un mercato storico per la Formula 1 con alcuni dei fan più appassionati al mondo – le parole di Ian Holmes, direttore dei diritti dei media e della creazione di contenuti alla Formula 1 - e siamo lieti di annunciare questa partnership con DAZN per continuare a trasmettere la Formula 1 per i prossimi tre anni. Mentre la Formula 1 continua a crescere e ad attrarre nuovi fan in Asia e in tutto il mondo, è fondamentale che la trasmissione dei nostri eventi sia di altissimo livello. Nelle prossime tre stagioni, non vediamo l'ora di lavorare con DAZN per garantire ai nostri fan di continuare a godersi lo spettacolo e l'intrattenimento della Formula 1".

Così invece Manabu Yamada, Executive Vice President di DAZN Japan: “La Formula 1 è stata uno dei contenuti più popolari per DAZN Japan e siamo entusiasti di estendere la nostra partnership per le prossime 3 stagioni per offrire il meglio dello sport ai fan giapponesi. DAZN Japan è pienamente impegnata a mostrare l'intera Formula 1 non solo trasmettendo tutte le sessioni in diretta, ma attraverso la nostra originale visione multischermo "F1 ZONE" dove i fan possono guardare viste multiangolari dalla pista, nonché dai POV dei piloti e dai dati in tempo reale tutti in una visione. Non vediamo l'ora di portare molte altre entusiasmanti stagioni di Formula 1 ai nostri fan". Qualcuno si starà sicuramente domandando se anche in Italia DAZN potrebbe assicurarsi i diritti in esclusiva della Formula 1.

Al momento solo Sky può trasmettere il circus in chiaro nel nostro Paese (con l'aggiunta di una selezione di Gp in diretta su Tv8), e l'accordo con la Formula 1 è valido fino al 2027. Dopo quella data però nessuno sa dire cosa succederà e viste le mire espansionistiche di DAZN, che ricordiamo, detiene in esclusiva la Serie A, nulla è da escludere.

Intanto scaldiamo i motori in vista del prossimo campionato sempre più vicino e fra i piloti con il piede già caldo vi è senza dubbio Verstappen, che di recente ha attaccato la FIA per il super canone.