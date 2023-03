Formula 1, Domenicali: 'Prove libere? Sono solo per gli ingegneri, ecco cos'ho in mente'

Le prove libere di Formula 1 hanno i giorni contati? A sentire le recenti dichiarazioni del numero uno del circus, Stefano Domenicali, sembrerebbe proprio di si. Nelle scorse ore l'ex manager di Ferrari e Lamborghini ha rilasciato parole che hanno catalizzato l'attenzione dei fan.

Secondo Domenicali le prove libere del venerdì andrebbero di fatto eliminate in quanto servono a ben poco a livello di spettacolo, utili solo per le stesse scuderie. “Io faccio parte – ha detto ieri parlando con i media - del partito che vorrebbe limitare al minimo le prove libere, che interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore”.

Stando a quanto spiegato da Domenicali, è probabile che la formula venga cambiata in favore di qualcosa di completamente inedito: “Stiamo già lavorando per modificare qualcosa in questo verso. Questa sarà la mia proposta nelle prossime riunioni che avremo. Ogni volta che le monoposto scenderanno in pista deve esserci qualcosa per cui vale la pena lottare. Ovviamente la domenica non verrà modificata in quanto rappresenta un momento molto importante per tutti gli appassionati”.

E ancora: "Ci sono già delle limitazioni nel calendario per i test fuori dal weekend di gara. In questo senso – ha aggiunto riferendosi alla necessità di assegnare sempre un premio – ci sarà dell'azione in corso, le persone saranno sempre connesse per capire cosa sta succedendo”.

Stefano Domenicali aveva già accennato a qualcosa di simile parlando negli scorsi mesi: “Quello che vogliamo discutere nella prossima F1 Commission è come apportare qualche correzione all’attuale format per vedere se c’è qualcosa che possiamo migliorare o qualsiasi altra idea. Per quanto riguarda la riduzione del numero di prove libere, si tratta di una cosa che sono davvero ansioso di discutere con i piloti e le squadre e, naturalmente, con la FIA. Credo che aggiungerà l’intensità che tutti vogliono vedere quando si è in pista”.

In merito a quanto accadrà nei prossimi anni, di recente Stefano Domenicali aveva annunciato che la Formula 1 non sarà mai elettrica. Prima di congedarci vi ricordiamo che il prossimo weekend si correrà in Australia, nello storico circuito di Melbourne, così come da date del campionato di Formula 1 2023.