Formula 1, avete visto la disastrosa caduta dello stuntman in jetpack al Gp d'Austria?

In occasione del Gp di Formula 1 d'Austria, corso domenica scorsa, e che ha visto Max Verstappen trionfare davanti a Leclerc e Perez, una delle cose senza dubbio più interessanti è stato lo stuntman con tanto di jetpack.

L'esibizione è avvenuta prima del semaforo verde sul rettilineo finale del circuito di Spielberg, e purtroppo ha avuto degli esiti negativi. Fortunatamente lo stuntman non si è fatto male, ma la caduta è stata piuttosto rovinosa ed è solo grazie ad una vistosa imbottitura che alla fine non si è verificato il peggio.

Di fatto il volo stava andando bene ma ad un certo punto qualcosa deve essere andato storto e alla fine lo stuntman ha fatto un ruzzolone sull'asfalto, cadendo rovinosamente sul circuito. Il problema si è verificato ad uno dei mini-reattori che erano agganciati all'armatura, e che ha funzionato male, con il jetpack che di conseguenza si è inceppato, facendo ruzzolare a terra il poveretto.

Il jetpack è un sistema di propulsione che viene indossato come una sorta di zaino, e che permette di ottenere una spinta verso l'alto, facendo appunto volare chi lo indossa. Recentemente un sistema simile era stato montato su una Tesla, dei razzi di un jet, e progetto che aveva fatto il giro del mondo.

Tornando al nostro stuntman, fortunatamente il guasto è avvenuto quando l'altezza dal suolo non era elevata, di conseguenza l'impatto è stato minimo, e subito dopo essersi rialzato lo stesso “uomo volante” si è girato verso la folla presente alzando il pollice al cielo, chiaro indizio che non si fosse fatto male in maniera seria.

L'impatto con il suolo è stato attutito dalla capacità dello stesso stuntman che in prossimità dell'asfalto ha rotolato su stesso fino a fermarsi. Curiosa la reazione di Oscar Piastri, pilota McLaren, che fra il serio e l'ironico ha commentato: "Non è stato l'unico ad avere una giornata difficile", le parole via Twitter chiaro riferimento alla sua nefasta esperienza in Austria.

Un utente ha invece commentato: “E' stata la cosa più interessante avvenuta durante il weekend di Formula 1”, riferendosi ad una gara che non è stata decisamente spettacolare, alla luce dell'arrivo piuttosto scontato con Verstappen protagonista dell'ennesima cavalcata trionfale e le Ferrari subito dietro.

Vedremo se anche durante il Gp di Silverstone, che come da date del campionato di Formula 1 2023, si correrà domenica, l'esito sarà lo stesso o avremo per la prima volta in stagione un nuovo vincitore.