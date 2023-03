Formula 1, il capo aerodinamici Ferrari si è dimesso: c'entra il Bahrain?

L'Head of Vehicle Concept della scuderia Ferrari Formula 1, David Sanchez, ha lasciato nelle scorse ore Maranello. L'ingegnere ha rassegnato le dimissioni dopo più di dieci anni trascorsi a lavorare presso l'azienda modenese, dove vi era arrivato ad ottobre del 2021.

L'addio è risultato essere un po' sospetto visto che le dimissioni sono giunte subito dopo la gara del Bahrain, che ha visto il ritiro di una delle due Ferrari con tanto di prima sfuriata di Leclerc verso il muretto box.

Secondo alcune fonti giornalistiche le dimissioni di David Sanchez sarebbero proprio da ricondurre alla delusione dell'esordio mondiale 2023 ma per altre si tratterebbe semplicemente di una scelta maturata da tempo e concretizzatasi solo ora.

David Sanchez aveva sostituito Dirk de Beer in Ferrari prima di passare a guidare l’intero dipartimento aerodinamico nel 2019. Due anni dopo, nel 2021, era stato promosso a ruolo di Chief Engineer sviluppando la monoposto F1-75 del mondiale 2022 e la SF-23, quella che concorre nel campionato di Formula 1 attuale.

Sicuramente un passo indietro che lascerà il segno nella stagione della Rossa soprattutto sul programma di sviluppo della monoposto di Leclerc e Sainz. Del resto, avendola sviluppata assieme ad altri ingegneri, ne conosce tutti i segreti e a Maranello bisognerà quindi ricorrere ad altre figure interne.

Sembrerebbe inoltre già scritto il futuro di David Sanchez, destinato ad altre squadre di Formula 1 anche se non è ben chiaro quale possa essere al momento. L'ormai ex dirigente di Ferrari dovrà sottoporsi al periodo di gardening, durante il quale lo stesso dovrà restare lontano dal circus essendo a conoscenza di un sacco di “segreti” della Ferrari, dopo di che potrà tornare in pista, forse per una squadra inglese come raccolto da Motorsport.com.

Sanchez era stato una delle figure di riferimento nell'era Binotto, nonché uno degli artefici della Ferrari del 2017 e della SF70H. La speranza ovviamente è che l'uscita di scena dell'ingegnere non possa pesare più di tanto sul prosieguo della stagione, a cominciare dal prossimo Gp, quello che si terrà in Arabia Saudita nel weekend della prossima settimana, così come da date del campionato del mondiale di Formula 1 2023.