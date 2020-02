Formula 1, ecco le date di presentazione di tutte le monoposto

Ci siamo, l'ibernazione invernale durata 11 settimane sta per terminare. Il 19 Febbraio tutte le scuderie cominceranno i test sul Circuit de Catalunya a Barcellona, ma prima ovviamente ci si attende la presentazione ufficiale di tutte le macchine intente a contendersi il Mondiale di Formula 1.

Vi consigliamo di segnarvi le date sul calendario, perché ci sarà da divertirsi

Scuderia Ferrari: 11 Febbraio

Renault Sport F1: 12 Febbraio

McLaren F1 Team: 13 Febbraio

Mercedes-AMG F1: 14 Febbraio

Scuderia AlphaTauri: 14 Febbraio

Fracing Point F1: 17 Febbraio

Williams Racing: 17 Febbraio

Haas F1 Team: 19 Febbraio alle ore 14:00 per i residenti in Italia

Alfa Romeo Racing: 19 Febbraio alle ore 14:15 per i residenti in Italia

Red Bull Racing: Data da decidersi

Alcuni dei team, stando ai rumors, starebbero decidendo nelle date predisposte di mostrare soltanto le livree, disegnate sulle monoposto dello scorso anno. Soltanto in seguito poi mostreranno la vettura definitiva con tutte le modifiche del caso. Tra questi ci sarebbero Renault, Racing Point e Alpha Tauri (ex Toro Rosso), e quindi per loro bisognerà attendere almeno fino al 19 di Febbraio per i test Spagna.

Sarà quindi Ferrari ad aprire le danze l'11 Febbraio. Una scelta coraggiosa quella di presentarsi per primi, ma che testimonia la grinta e la voglia di iniziare subito la stagione 2020 provando magari a stupire la concorrenza. In ogni caso per tutte le scuderie non sono attesi stravolgimenti, le macchine presenteranno molto probabilmente uno sviluppo evolutivo.

Sarà il 2021 a cambiare tutte le carte sul tavolo, in quanto le regolamentazioni per la progettazione delle monoposto verrà stravolta. Racing Point ha già commentato i cambiamenti in modo non del tutto positivo:"alcune parti saranno quasi impossibili da progettare".