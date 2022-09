Formula 1, date e orari GP di Singapore 2022: Verstappen diventerà campione?

Mentre si continua a discutere sui possibili interventi speciali per abbassare i prezzi al GP di Las Vegas, l’attenzione dei fan della Formula 1 si sposta sulla diciassettesima tappa del Mondiale 2022: dopo 3 settimane di stop, ecco date e orari del Gran Premio di Singapore.

Le monoposto più seguite al mondo tornano a correre dopo un lungo periodo di pausa, con le Prove Libere 1 in data 30 settembre alle 12:00 ore italiane, seguite alle 15:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 1° ottobre 2022 seguiranno le Prove Libere 3 sempre alle 12:00 e le Qualifiche alle 15:00. Infine, la gara si terrà domenica 2 ottobre alle ore 14:00. L’intero weekend del Gran Premio di Singapore verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara potranno invece essere seguite in differita su TV8.

Con la giusta combinazione, peraltro, Verstappen potrebbe conquistare il suo secondo titolo mondiale: dovesse ottenere il giro veloce, allora si laureerebbe Campione del Mondo di Formula 1 per la Stagione 2022 arrivando primo, con Leclerc massimo ottavo e Perez al massimo quarto. Altrimenti, senza giro veloce, Leclerc dovrebbe concludere la gara nono o peggio, con Perez al massimo quarto.

Dovesse verificarsi una combinazione favorevole all’olandese, allora il Mondiale si “chiuderebbe” con largo anticipo: pensate che solamente Michael Schumacher nel 2002 e Nigel Mansell nel 1992 si sono aggiudicati il campionato con cinque o più tappe di anticipo! Insomma, “Super Max” sembra davvero vicino a un traguardo già storico.

