Formula 1: Daniel Ricciardo potrebbe tornare a gareggiare, ma non in Red Bull

Daniel Ricciardo è probabilmente il terzo pilota più prestigioso della storia della Formula 1. Nove anni fa l’australiano era tra i candidati per il titolo di campione del mondo, nonché erede di Vettel in Red Bull. Il gigantesco flop in McLaren l’ha relegato a terza guida per Red Bull, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Con 8 gran premi vinti e 32 podi, Ricciardo ha dimostrato di possedere le qualità per essere un pilota da top team. Nonostante l’inaspettata vittoria al GP di Monza del 2021, Ricciardo ha vissuto due anni da incubo in McLaren: il confronto con il compagno di squadra Lando Norris è stato impietoso e il suo stile di guida - in cui la precisione in staccata la fa da padrone - non si è adattato alle monoposto di Woking.

Ricciardo sta ancora attendendo di poter guidare una vettura di F1 in questa stagione e farà il suo debutto durante i test delle gomme del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Tuttavia, Red Bull ha dichiarato che l'australiano ha già raggiunto la sua forma migliore attraverso il simulatore.

Recentemente, molte voci di corridoio hanno suggerito il possibile ritorno di Ricciardo, che sostituirebbe Nyck De Vries alla guida dell'AlphaTauri. Il pilota olandese non è riuscito a ottenere punti, è stato protagonista di diversi incidenti ed è sempre finito molto distante dal suo compagno di squadra Tsunoda. I rumor sono stati alimentati anche dall’arrivo di Ricciardo a Faenza, intento a farsi costruire il sedile per l’AlphaTauri AT04. L'evento, in realtà, era previsto fin da inizio stagione, in quanto Ricciardo ricopre il ruolo di tester anche per il team satellite di RB.

Franz Tost, il partente team principal di AlphaTauri, ha provato a gettare acqua sul fuoco: “c’è un processo di apprendimento e un periodo per gli incidenti, se i piloti non si schiantano non comprendono il limite”. De Vries avrà l’occasione di dimostrare il suo potenziale nei prossimi tre gran premi, speranzoso negli aggiornamenti di Imola che potrebbero rendere più competitività la sua monoposto.

Anche se AlphaTauri allontanasse De Vries, non è così scontato che il suo posto venga preso da Ricciardo, tra i candidati ci sono anche i giovani in orbita Red Bull, come ad esempio Liam Lawson (Super Formula) e Ayumu Iwasa (Formula 2). (immagine copertina: Formula 1/Liberty Media)