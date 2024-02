Formula 1, il curioso retroscena di Quartararo: 'Sapevo di Hamilton in Ferrari'

Durante una visita alla fabbrica, il pilota della Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, ha rivelato che Piero Ferrari aveva fatto un accenno alla firma di Lewis Hamilton per il team del cavallino di Formula 1.

Charles Leclerc sembra aver accolto positivamente la novità, elogiando le capacità di Hamilton e smentendo eventuali disagi. Leclerc ha anche dichiarato di aver parlato con Hamilton e si è detto entusiasta di avere un compagno di squadra così rinomato. La notizia ha generato grande eccitazione tra i tifosi della Ferrari. Il pilota inglese ha cos' posto fine a una lunga collaborazione di 11 anni con il team Mercedes F1, durante la quale ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali.

In un'intervista con Motorsport.com, Fabio Quartararo ha svelato però che Ferrari gli aveva suggerito che Hamilton avrebbe potuto unirsi al team Ferrari di F1 già molto tempo prima che se ne iniziasse a parlare, ma il pilota francese non aveva capito bene che Ferrari, in realtà, faceva sul serio e credendo si trattasse di una battuta.

Quartararo ha commentato dicendo: "È stato strano, perché ero a Maranello un paio di giorni prima dell'annuncio e Piero Ferrari me lo ha suggerito", ricordando il forte legame del pilota britannico con la Mercedes. Nel frattempo, si dice che Hamilton avesse anche avuto uno scambio con Valentino Rossi nel 2019 attraverso una sponsorizzazione reciproca tra Mercedes e Yamaha e che la "questione Ferrari" sarebbe saltata fuori già in quell'occasione, seppur (all'epoca), come una mera speculazione.

Non tutti sono rimasti contenti del passaggio di Hamilton alla scuderia Ferrari però: L'ex pilota Ferrari Rene Arnoux ha criticato il trasferimento di Lewis Hamilton derubricando il tutto a mossa di marketing e mancanza di rispetto verso Carlos Sainz. Arnoux ha inoltre elogiato il miglioramento della Ferrari SF-24 ma dubita che vincerà il campionato. Prevede che Leclerc vincerà 3-4 gare e che la giovinezza di Leclerc sarà un vantaggio contro i 40 anni di Hamilton a partire dal 2025.