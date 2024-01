Formula 1, Coulthard conosce un modo per dire addio al dominio di Max Verstappen

Max Vertsappen è battibile ad oggi? I record del pilota olandese sono sotto gli occhi di tutti. Eppure c'è chi pensa che egli non sia così invincibile e che ci sia un modo per metterlo in difficoltà. Parole dell'ex pilota David Coultard.

Coulthard ha recentemente proposto un interessante cambio di regole per contrastare il dominio della Red Bull e di Max Verstappen nella Formula 1. Con Verstappen che ha conquistato il terzo titolo mondiale vincendo 19 delle 22 gare possibili nella scorsa stagione, Coulthard, che ha fatto parte della Red Bull tra il 2006 e il 2008, ha riconosciuto la necessità di introdurre nuovi elementi per rendere la competizione più equa e imprevedibile.

Il pilota scozzese ha avanzato la sua idea durante il podcast "Formula for Success", suggerendo l'organizzazione di una gara di pneumatici come strategia per cambiare le dinamiche della competizione. Coulthard ha evidenziato come la scelta del fornitore di pneumatici possa influenzare notevolmente le prestazioni delle vetture, creando un'opportunità per introdurre variabilità da circuito a circuito (nel 2024 tre gare di Formula 1 verranno corse di sabato).

La Formula 1 non vede una vera e propria "guerra dei pneumatici" dal 2006, quando Michelin e Bridgestone erano in competizione. Dal 2007, c'è stato un unico fornitore di pneumatici, inizialmente Bridgestone, poi Pirelli dal 2011, con l'attuale accordo che si estenderà fino al 2027. Tuttavia, l'idea di Coulthard potrebbe portare una ventata di freschezza nella competizione, introducendo una nuova dinamica basata sulle scelte degli pneumatici da parte delle squadre, riducendo la prevedibilità e aumentando la sfida tra i team.

La proposta di Coulthard, se attuata, potrebbe rappresentare un elemento innovativo nella Formula 1, offrendo una soluzione per rinnovare l'interesse e la competitività nel campionato automobilistico. La questione di come garantire la concorrenza senza un crollo finanziario è ancora aperta, e sarebbe un ben problema, ma l'idea sicuramente è intrigante e non così fuori luogo come può sembrare.