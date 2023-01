Formula 1: quanto costa la tassa di iscrizione al Mondiale 2023 ai team?

La Formula 1 è uno sport in cui circola un'incredibile quantità di denaro visto uno stringente regolamento finanziario che tocca da vicino tutti i team che partecipano alla competizione. Ma a quanto ammonta la tassa d'iscrizione al prossimo campionato del mondo per le varie scuderie?

Mettendo da parte la questione budget-cap, che ha scatenato non poche perplessità nel mondo del motosport, i vari team che intendono iscriversi al prossimo Mondiale devono fare i conti con la consueta tassa d'ingresso che può aumentare a seconda della posizione nell'ultimo campionato.

Prima di tutto, ogni team deve pagare ciascuno 617.687$ come base. A questi, come citato poc'anzi, spetta per ciascuna scuderia un'aggiunta di 6.174$ per ogni punto conquistato nel precedente Campionato, ad eccezione della squadra che ha vinto il titolo costruttori a cui la tassa per punto ammonta a 7.411$. Sommando la tassa base a tutto il resto, dunque, ecco quanto dovranno spendere le scuderie di F1:

Red Bull: 6,2 milioni di dollari;

Ferrari: 4 milioni di dollari;

Mercedes: 3,8 milioni di dollari;

Alpine: 1,68 milioni di dollari;

McLaren: 1,6 milioni di dollari;

Alfa Romeo: 957mila dollari;

Aston Martin: 957mila dollari;

Haas: 846mila dollari;

Alpha Tauri: 833mila dollari;

Williams: 667mila dollari;

Ovviamente queste cifre non hanno a che vedere con la quota che devono pagare i nuovi team per entrare in Formula 1 che ammonta invece a 200milioni di dollari. E voi, invece, cosa ne pensate di queste cifre? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.