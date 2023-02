Formula 1, che cos'è la Flow-Vis, la vernice verde utilizzata sulle vetture in Bahrain?

Si sono conclusi i test in Bahrain della Formula 1 2023, appuntamento che fa da apripista al campionato del mondo che scatterà il weekend in arrivo. Nel corso delle prove molti di voi avranno notato una curiosa vernice verde sulle monoposto: è la Flow-Vis.

Si tratta nello specifico della flow-visualization, una vernice che viene applicata dai tecnici con un pennello in specifiche zone, con l'obiettivo di analizzare a livello aerodinamico il comportamento delle varie vetture.

Ma come agisce in sostanza questo liquido? Una volta che il meccanico “pittura” l'auto da Formula 1, la vernice si sparge nella zona soggetta ad analisi, e quando la monoposto rientra ai box si può notare come si è comportata la vettura e di conseguenza l'aria nella parte interessata. Tramite questo escamotage si può così osservare visivamente il comportamento dei flussi aerodinamici sulla monoposto e decidere di apportare eventuali modifiche.

La Flow-Vis è una miscela verde a base di paraffina, ed è una soluzione che, come intuibile, si asciuga velocemente di conseguenza fa presa nel giro di pochi istanti evitando che il pilota venga sparso di vernice durante il giro. L'abbiamo ampiamente notata in Bahrain ma non è la prima volta che viene utilizzata, visto che i tecnici di Formula 1 stanno prendendo in considerazione la Flow-Vis dal 2010, per meglio studiare appunto il comportamento dei flussi dell'aria.

Non tutto è oro ciò che luccica comunque visto che, l'applicazione di tale vernice, comporta degli aspetti negativi, leggasi il fatto che anche gli altri team, vedendo come si è sparsa la vernice sull'auto, potrebbero scoprire i segreti degli avversari ed eventualmente copiarli. In ogni caso i team sembrano altamente infischiarsene anche perchè le monoposto sono fotografate in maniera così dettagliata che a volte basta appunto vedere gli scatti pubblicati sul web per copiare una soluzione tecnica senza bisogno di osservare il comportamento della Flow-Vis.

In ogni caso il mondiale di Formula 1 è ormai pronto a fare il suo esordio, nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle 5 monoposto di Formula 1 più brutte della storia. Grande attesa ovviamente nei confronti della Ferrari, che di recente ha tolto Rueda dalle strategie, sostituendolo con Ravin Jain.