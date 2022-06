Formula 1, si corre a Montreal: tutte le date del GP del Canada di questo week-end

Dopo il il disastro di Baku è giunto il momento per Ferrari di riprovare nuovamente a ribaltare le carte in tavola dopo una serie di gran premi disastrosi per il team. L'occasione arriva questo fine settimana con il GP del Canada, terreno ideale per Leclerc e Sainz per tornare alla caccia del podio.

Gli obiettivi di Ferrari, come ha spiegato Mattia Binotto, non rispondono attualmente alla vittoria del Mondiale 2022, bensì a costruire un ciclo vincente con una macchina competitiva. Ambizioni che sicuramente non faranno la felicità né di Leclerc, in corsa ancora per il titolo piloti, né quella di Carlos Sainz.

Ad ogni modo, dopo un paio di gran premi sfortunati in Spagna, Monaco e Baku, adesso a Maranello devono lavorare sull'affidabilità della F1-75 per impedire che nuovi guasti possano compromettere la gara dei due piloti. Il terreno sembra ideale a Montreal, in Canada, ovvero il circuito del nuovo GP di questo week-end. Gli appuntamenti del fine-settimana, dunque, si suddividono quanto segue:

Venerdì FP1 ore 20; FP2 ore 23;

FP1 ore 20; FP2 ore 23; Sabato FP3 ore 19, qualifica ore 22;

FP3 ore 19, qualifica ore 22; Domenica gara ore 20;

Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e il gran premio saranno trasmessi ovviamente su Sky e, in differita, su TV8.