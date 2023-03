Formula 1, ecco come si accende uno spettacolare motore V10: ci vogliono delle ore

Il motore V10 delle Formula 1 è considerato uno dei migliori in quanto a sonorità. Utilizzato dal finire degli anni '80 fino agli inizi degli anni 2000, il suono di questo propulsore è una vera e propria melodia per tutti gli appassionati: ma accenderlo non è così semplice.

Lo hanno dimostrato i ragazzi del canale Youtube di Matt Amys, che hanno deciso di rimettere in pista una Minardi del 1998 motorizzata Ford. Per poter far scattare la scintilla nel motore della monoposto italiana non si può semplicemente “girare la chiave”, ma bisogna mettere in atto tutta una serie di operazioni di preparazione all'avvio del propulsore stesso, pena il rischio di rovinare il motore in maniera severa.

Lo youtuber ha quindi ingaggiato il team di ingegneri britannici Tour De Force, specializzato nella gestione di vecchie auto di Formula 1, che prima di tutto hanno preriscaldato i fluidi del motore attraverso degli strumenti particolari, in grado appunto di portare a temperatura in maniera delicata l'impianto idrico dell'auto (precisamente a 122 gradi Fahrenheit).

Dopo di che l'auto è stata fatta "girare a mano" per aumentare la pressione dell'olio, e in seguito un gruppo idraulico speciale è stato attacco all'auto per assicurarsi che non vi fosse dell'aria e che tutto funzionasse alla perfezione.

Nell'operazione è stato utilizzato anche un vecchio portatile con Windows 95 in quanto un nuovo laptop avrebbe rischiato di restituire dei dati non veritieri, molto probabilmente perchè la tecnologia dell'epoca non è compatibile con i dispositivi di oggi.

Nel contempo è stato azionato un pacco batteria che ha impedito alla piccola batteria della Formula 1 Minardi e al suo splendido motore V10, di scaricarsi. A quel punto il gioco era fatto e la vettura è potuta scendere in pista.

Ovviamente tutte queste operazioni venivano eseguito in un tempo molto minore dalle mani esperte dei team di Formula 1 dell'epoca, nonché con un team più numeroso, ma in ogni caso accendere un V10 e farlo suonare che è una meraviglia non è un gioco da ragazzi.

Questi propulsori sono rimasti nell'immaginario collettivo degli appassionati al punto che recentemente un motore V10 Honda di Formula 1 è stato venduto per 20mila euro non funzionante. Nel 2019 è stato invece venduto il leggendario V10 Ferrari della F2002 di Schumacher e Barrichello anche se non siamo a conoscenza della cifra spesa. In alto a questa pagina, il video dell'accensione del V10