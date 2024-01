Formula 1, clamoroso Red Bull: 'RB20 già vecchia di 6 mesi, al lavoro sulla RB21 del 2025'

La Red Bull ha comandato a mani basse il campionato di Formula 1 2023, vincendo 21 gare sulle 22 in calendario, e per la stagione che scatterà a marzo la situazione potrebbe non cambiare.

Lo si capisce chiaramente da quanto svelato da Ben Waterhouse, Head of Performance Engineering di Red Bull, parlando con i microfoni di Racecar Engineering, e spiegando che la RB20, la monoposto che correrà il mondiale 2024 è in lavorazione già da sei mesi, e che il team sta già progettando la monoposto del 2025, la RB21.

"La RB20 è una macchina che ha almeno sei mesi – ha spiegato Waterhouse, come riferisce la pagina Facebook Hammertime - e stiamo già cominciando a spostare la nostra attenzione sulla RB21, anche se la stagione non è ancora cominciata. Siamo consapevoli che la RB19 avesse dei limiti e per questo abbiamo definito dei chiari obiettivi abbastanza indietro nel tempo, durante il processo di sviluppo della RB19 per la RB20: in generale, siamo riusciti a centrarne la maggior parte".

Lo scorso luglio Hamilton aveva proposto la regola 'anti Red Bull', una legge attraverso cui mettere dei paletti circa le tempistiche di sviluppo delle nuove vetture, ma evidentemente la FIA e la Formula 1 non gli hanno dato ascolto e così che Red Bull, in piena linea con il regolamento, ha potuto concentrarsi sulla vettura 2024 visto il largo divario dai rivali, e nel contempo, su quella dell'anno prossimo.

Ben Waterhouse, parlando della RB19, ha aggiunto: "Siamo consapevoli che la RB19 avesse notevoli limiti. Se ripensiamo a Singapore – dove ha vinto Carlos Sainz con un trucco - sicuramente sono emersi dei punti deboli. Ci sono aree che vogliamo migliorare, siano esse le prestazioni alle alte o alle basse velocità. Allo stesso tempo, la vettura aveva chiari punti di forza, che vogliamo valorizzare cercando allo stesso tempo di affrontarne le criticità”.