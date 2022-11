Formula 1, clamoroso Ferrari: Binotto vicino all'addio

Il Campionato del Mondo 2022 di Formula 1 è terminato e per i vari team, in vista del prossimo anno, è giunto il momento di iniziare a riflettere sulla stagione appena passata e su quella attesa al debutto a marzo. A Maranello sembra attendersi una rivoluzione a partire dal team principal, Mattia Binotto.

I colleghi del Corriere hanno lanciato una clamorosa indiscrezione d'ultima ora: Mattia Binotto sarebbe prossimo a lasciare la guida della Ferrari. La testata avrebbe appreso di un rapporto sempre più teso tra il Presidente Elkann e l'ingegnere. La mancanza di fiducia nei suoi confronti, dunque, avrebbe spinto Binotto a defilarsi dalla guida della rossa di Maranello che potrebbe finire così sotto la gestione di Vasseur, come rumoreggiato proprio negli ultimi giorni.

La clamorosa indiscrezione, il cui condizionale risulta comunque d'obbligo al netto di comunicati ufficiali, come ribadisce il Corriere, sembrerebbe essere trapelata da fonti vicino all'entourage di Charles Leclerc. In ogni caso, l'eventuale comunicato da parte di Ferrari, dopo la riconferma subito dopo l'uscita delle prime voci di corridoio, dovrebbe arrivare in un paio d'ore e le parti starebbero già limando gli ultimi dettagli in merito alla faccenda.

Non ci resta che attendere dunque l'ufficialità che, come di consueto, riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine. E voi, invece, cosa ne pensate di questa bomba lanciata dal Corriere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.