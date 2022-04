Formula 1, cittadini di Miami si preparano a bloccare il Gran Premio: evento a rischio?

A un anno dalla conferma del Gran Premio di Formula 1 a Miami, il secondo ufficializzato negli Stati Uniti, i residenti della zona si starebbero mobilitando per chiedere il blocco dell’evento a poche settimane dal suo avvio. Il giudice incaricato dovrà pronunciarsi entro le prossime ore per stabilire se le monoposto potranno gareggiare.

Stando a quanto riportato dal Miami Herald e ripreso da The Drive, alcune associazioni di residenti della città hanno avviato una causa legale per inquinamento acustico, affermando che l’evento nei tre giorni in cui si terrà causerebbe suoni “fastidiosi” fino a 97 decibel, e ciò andrebbe contro un’ordinanza precedentemente attivata nella stessa città.

Ciò che potrebbe effettivamente mettere a rischio il Gran Premio di Miami è il fatto che il permesso per la gara stessa deve essere ancora rilasciato ufficialmente, ergo non c'è ancora nulla da bloccare. Inoltre, il giudice Alan Fine ha affermato che dover decidere il destino dell’evento con queste tempistiche è “piuttosto irragionevole” e manca di precedenti legali; anzi, la sentenza del giudice stesso sarà il primo precedente ufficiale in materia.

I promotori dell’evento nella zona, i quali hanno anche avviato programmi di tirocinio ed eventi di sensibilizzazione della comunità, hanno cercato nei mesi scorsi di convincere i residenti della bontà dell’iniziativa e dell’impatto che avrà sull’area in seguito all’evento. Del resto, proprio pochi giorni prima dell’annuncio del Gran Premio vennero approvati investimenti locali, programmi STEM e iniziative ulteriori per un totale di 5 milioni di Dollari, quota non poco importante per la zona. Insomma, sarà interessante capire quale sarà il destino dell’evento.

Nel mentre, a inizio aprile 2022 è stato annunciato l’approdo della Formula 1 a Las Vegas.