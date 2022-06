Formula 1, nuova CE per Leclerc: il monegasco partirà in Canada con una penalità

Aleggiava da mesi nell'aria la possibilità che tre power-unit e due centraline non risultassero sufficienti per terminare il Mondiale senza ricorrere ad un'ulteriore unità e dunque alla penalità. Purtroppo, i problemi in Spagna e in Azerbaijan hanno costretto il team di Maranello a prendere un'importante decisione per il GP di Canada di Formula 1.

I problemi al turbo di Leclerc a Baku e all'idraulica nella F1-75 di Sainz hanno segnato un flop per Ferrari che ha perso così punti preziosissimi per il titolo Costruttori e Piloti. A Maranello stanno tenendo monitorata la situazione e se i difetti che hanno costretto lo spagnolo al ritiro sono stati risolti, dall'altra la situazione con la power-unit continua a rivelarsi delicata. Il team, dunque, ha preferito prendere una drastica decisione per ridurre le probabilità di un ennesimo DNF.

Attraverso un comunicato, la FIA ha confermato che durante le FP2 Leclerc ha montato una nuova centralina, la terza, costituendo così una penalità dal momento che soltanto due sono le unità disponibili da regolamento. Ma non è tutto, il monegasco ha anche montato la terza power-unit, l'ultima prima di ricorrere ad un'altra penalità ancora, dopo aver constatato che i danni di Baku hanno reso la seconda PU completamente irreparabile.

Charles partirà dunque con una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza a Montreal, un ulteriore ostacolo che il monegasco dovrà superare per mettere pressione alla Red Bull di Perez e Verstappen. Ad ogni modo, nulla esclude la possibilità che Leclerc possa così favorire in qualifica il compagno di squadra Carlos Sainz, magari lasciandogli la scia e minimizzare i danni. E voi, invece, cosa ne pensate dell'attuale situazione in casa Ferrari? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.