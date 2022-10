Formula 1, il caso budget cap di Red Bull: la FIA propone un patteggiamento

Le ultime settimane sono state piuttosto tumultuose per il mondo della Formula 1, non tanto perché Max Verstappen ha vinto un meritato Mondiale, ma per via del caso budget cap, un evento senza precedenti nella competizione sportiva. Nelle scorse ore, ad ogni modo, ci sono state novità in merito all'argomento.

La Federazione Internazionale dell'Automobilismo, detta anche semplicemente FIA, ha qualche settimana fa confermato la violazione del budget cap da parte di Aston Martin e Red Bull, con quest'ultimo team che avrebbe di fatto sforato per poco meno di 5 milioni di dollari. Si tratta di un fenomeno che ha già innescato le reazioni della comunità, sia da parte dei Team Principal di McLaren, Ferrari e Mercedes, che degli stessi piloti della competizione.

Per chi non lo sapesse, infatti, 5 milioni di dollari è all'incirca il costo di un anno di sviluppi, o l'assunzione di 70 nuovi ingegneri per una stagione per intendersi, dunque un danno estremamente grave nei confronti delle altre squadre. Sembrerebbe però, come riportato da più fonti, che la FIA avrebbe proposto alla scuderia di Milton Keynes un patteggiamento, un accordo segreto -probabilmente economico- a cui comunque Red Bull non ha fornito una risposta dal momento che si tratterebbe di accettare pubblicamente di aver violato il regolamento. Mohammed Ben Sulayem, il presidente della federazione, e Christian Horner con una delegazione si sarebbero dovuti incontrare quest'oggi, ma alla fine l'incontro è stato rinviato da parte del n°1 della FIA.

Ad ogni modo, non è la prima volta che una cosa del genere accade in F1, dopotutto anche Ferrari fu costretta ad un accordo segreto con la federazione dopo le 'accuse di motore irregolare' nel 2019. Tuttavia, si tratta di una situazione senza precedenti, destinata a far discutere, dal momento che si tratta di una novità per lo sport. E voi, invece, cosa vi aspettate da questa situazione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.