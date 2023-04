Formula 1, caos in Australia: penalità per Sainz, si chiude dietro alla safety car

Caos nel finale della gara in Australia, terzo appuntamento con il mondiale di Formula 1 2023. Tutto è iniziato al 54esimo giro, quando Magnussen si è ritirato dopo un contatto col muretto.

Il pilota danese della Haas ha perso la posteriore destra con un copertone che è rimasto in pista, di conseguenza la direzione di gara ha deciso di esporre nuovamente bandiera rossa, quindi con una ripartenza da fermo al 56esimo, a due giri dal termine.

Peccato però che appena ripartiti ci sia stato il caos, con diverse vetture che alla prima curva sono state protagonista di un incidente, fra cui Carlos Sainz che ha toccato Fernando Alonso.

A quel punto la direzione di gara ha rimandato tutti ai box, decidendo così di compiere l'ultimo giro, il 57esimo, in regime di Safety Car, chiudendo così il gran premio. Da segnalare anche una penalità per Carlos Sainz, 5 secondi, proprio per il contatto con l'Aston Martin, cosa che ha fatto infuriare e non poco il pilota spagnola: "Inaccettabile - le parole del pilota della Ferrari parlando con i box - devono aspettare di parlare con me, per favore, troppo severe".

Carlo Vanzini, di Sky Sport, ha commentato: "Carlos Sainz va a pagare più degli altri questa situazione perchè ha creato il caso dietro", mentre Marc Genè ha aggiunto: "E' chiaro che devono rivedere il processo, non è stato bello a Jeddah, e non è stato bello qui, devono rivedere perchè questo non va bene".

Un weekend quindi nuovamente disastroso per Ferrari, con Leclerc già fuori al primo giro dopo testacoda e chiusura nella ghiaia. Alla fine ha vinto Verstappen davanti ad un Lewis Hamilton rinato, quindi il nuovo podio, il 101esimo per Fernando Alonso, dopo il 100esimo conquistato in Arabia Saudita, mentre Carlos Sainz è scivolato in 12esima posizione a seguito della penalità.



"Forse la prima volta la bandiera rossa ci poteva stare - ha commentato a fine gara Verstappen - ma la seconda proprio non l'ho capita. Poi tutto è stato un gran casino, ma siamo riusciti a sopravvivere. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto, il che ovviamente è la cosa più importante".

Un finale di gara che ovviamente farà discutere molto nei prossimi giorni. Da segnalare che per la Red Bull è la seconda vittoria in assoluto in Australia, l'ultima era stata quella di Vettel nel 2011. Di seguito il video del caos avvenuto dopo la ripartenza con il contatto fra Sainz e Alonso, e anche il filmato della reazione stizzita di Sainz alla notizia della squalifica, nonchè di Alonso che chiedeva la ripartenza con le posizioni congelate.