La Formula 1 cambia? Liberty Media propone una seconda qualifica: ecco come si svolgerebbe

Potrebbe cambiare a breve il weekend di Formula 1, e di possibili modifiche ne hanno discusso nella giornata di ieri Liberty Media, padrona del circus, e la FIA, la Federazione intertazionale dell'automobile.

Dopo le dichiarazioni di Domenicali: “Sono solo per gli ingegneri, ecco cos'ho in mente”, Liberty Media sembra realmente intenzionata a cambiare la tre giorni di prove e gare, introducendo una novità.

Si tratta nel dettaglio di una seconda sessione di qualifiche in quel weekend dove è presente anche la gara sprint. L'idea è stata già discussa con le squadre in occasione del briefing con i team principal delle varie scuderie tenutosi nella giornata di ieri a Melbourne, ma affinchè il tutto divenga ufficiale servirà l'approvazione di otto team su 10.

In poche parole, il venerdì si terranno le prove libere dopo di che ci sarà una sessione di qualifica, dal cui esito dipenderebbe la griglia di partenza del Gp di domenica. Così facendo il primo dei tre giorni andrebbe ad assumere una certa importanza.

Il sabato, poi, si terrà una seconda sessione di qualifica la mattina, molto probabilmente con un singolo giro veloce per ogni pilota, come si faceva anche ad inizio 2000, dal cui esito si deciderà poi la griglia di partenza per la gara sprint.

Come detto sopra, affinchè l'idea passi, è necessario un certo numero di voti a favore, in quanto si tratta di una modifica al regolamento sportivo. Nel dettaglio servono 28 voti favorevoli su 30 aventi diritto nella Formula 1 Commission.

La proposta potrebbe mettere d'accordo i team, che giustamente chiedono le prove libere il venerdì per mettere a punto le vetture, e Liberty Media, che invece vuole che ogni giorno sia uno spettacolo e “valga” qualcosa. In caso la novità dovesse passare potrebbe essere già introdotta in questa stagione.

Da quando Liberty Media ha acquistato il circus da Ecclestone sono state tante le modifiche introdotte e a breve la Formula 1 potrebbe accogliere anche un “misterioso” team saudita.