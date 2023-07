Formula 1, ecco il calendario 2024: torna la Cina, ancora due GP per l'Italia

La Formula 1 ha annunciato il calendario per il campionato mondiale del 2024. Il calendario comprende 24 gare e avrà inizio il 2 Marzo 2024 in Bahrain, con l'evento finale previsto ad Abu Dhabi l’8 dicembre. Molte gare sono state collocate in un nuovo periodo dell’anno, al fine di ridurre gli spostamenti tra i continenti.

Ad aprile tornerà il Gran Premio di Cina, che non si disputava dal 2019, e sarà preceduto dalle gare in Australia e Giappone. Per motivi logistici, il GP di Suzuka sarà dunque spostato dalla sua data autunnale alla primavera. La gara in Bahrain aprirà il mondiale e sarà disputata di sabato, per rispettare il periodo del Ramadan, così come l’evento successivo a Jeddah, in Arabia Saudita.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, cancellato nella stagione attuale a causa del forte maltempo, si svolgerà ad Imola il 19 maggio, mentre il Gran Premio d’Italia è programmato per il 1 settembre, presso l’Autodromo di Monza. Resta in calendario il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, al centro delle polemiche sulla sicurezza dopo la tragica scomparsa del giovane pilota Dilano van ’t Hoff in una gara di Formula Regional European. Non ce l’ha fatta il Sudafrica, nonostante i negoziati avviati tra Liberty Media e gli organizzatori del circuito di Kyalami. Si riproverà per la stagione 2025.

Gli Stati Uniti manterranno ben tre gare, con Miami a maggio, Austin ad ottobre e Las Vegas a novembre. Quest’ultimo GP si correrà per la prima volta nel nuovo tracciato il 18 novembre 2023. Stefano Domenicali, CEO e presidente di F1, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare il calendario 2024 con 24 gare che offriranno una stagione entusiasmante per i nostri fan di tutto il mondo. C’è un grandissimo interesse e una domanda continua per la Formula 1, credo che questo calendario raggiunga il giusto equilibrio tra gare tradizionali e nuovi eventi”. (immagine copertina: Formula 1/Liberty Media)