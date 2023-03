Formula 1 a Brescia? Clamorosa proposta per rilanciare il turismo: il GP di Castrezzato

E' decisamente sopra le righe la proposta di un iscritto ad Italia Viva per il rilancio del turismo a Brescia: ospitare un gran premio di Formula 1 presso l'autodromo locale, ma difficilmente il sogno si avvererà.

Il circuito scelto sarebbe quello presente presso l'autodromo di Franciacorta (situato a Castrezzato), circuito privato che la Porsche ha acquistato nel 2019. E' stato progettato dall'ingegner Gianfranco Agnoletto, già progettista del Mugello, e omologato FIA.

Dal 2017 rientra nella NASCAR Whelen Euro Series, ovvero, il campionato Nascar che si svolge sui circuiti europei, e nel corso della sua storia ha ospitato il mondiale rallycross, e il Motocross delle Nazioni.

Si tratta quindi di un autodromo a tutti gli effetti che andrebbe ad arricchire la città della Mille Miglia, appunto Brescia, nonché le molteplici aziende dell'automotive della provincia, e che ovviamente creerebbe un indotto molto importante, sulla falsa riga di quanto avviene già a Monza durante la settimana del Gran Premio.

Il problema principale sta nei costi, ma non è da escludere che si possa sormontare con un mix di aiuti privati e statali. Per chiarezza di informazione c'è comunque da dire che Italia Viva ha preso le distanze da tale proposta.

Attraverso la coordinatrice provinciale Annarosa Terlenghi ha infatti fatto sapere che il Gran Premio a Castrezzato «non corrisponde ad alcun “gruppo di lavoro di Italia Viva”. Questa infatti entrerà a far parte dei tavoli tematici costituiti nell’ambito della coalizione di centrosinistra solo attraverso delegati, individuati dalla Direzione. La suddetta proposta va dunque considerata solo una dichiarazione spontanea e personale di un singolo, che non trova peraltro alcuna evidenza di contesto, essendo il circuito menzionato una struttura sportiva non più ascrivibile alla tipologia di Autodromo ma di Kartodromo, con tutte le sostanziali conseguenze che da questo ne derivano in termini omologazione per le gare sportive».

Difficile quindi che il Circus arrivi mai a Brescia, in ogni caso la speranza è l'ultima a morire, nel frattempo ci godremo Monza, che ha festeggiato a settembre un secolo di battaglie e di vita. Ma sapete perchè nel mondiale di Formula 1 2023 ci sono così tanti circuiti cittadini?