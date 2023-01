Formula 1, BOOGIE ha rivisto la livrea dell'Alfa Romeo: il risultato è incredibile

La scuderia Alfa Romeo di Formula 1 ha mostrato la sua monoposto firmata BOOGIE, artista street art di fama mondiale, originario della Germania ma residente in Svizzera, che vanta esposizioni e realizzazioni in ben 40 Paesi con alcuni dei marchi più importanti al mondo.

Obiettivo della “partnership”, celebrare l'inizio del mondiale di Formula 1 2023 e nel contempo le forme sinuose dell'Alfa Romeo oltre che l'arte del designer, illustratore e graffitista. Il risultato è una vera e propria opera d'arte su quattro ruote, presentata in quel di Waldhaus Flims, sulle Alpi svizzere. Per venire incontro alle nuove generazioni si è deciso di realizzare una copia in 3D della stessa vettura, visibile comodamente da casa tramite la realtà aumentata su JigSpace.

Dal prossimo 7 febbraio, fino al 9, l'Alfa Romeo realizzata da BOOGIE sarà inoltre esposta allo stand Stake all'ICE 2023 di Londra, il Global Gaming Hub del'ExCel, oltre che a Zurigo e nelle varie città toccate dai Gran Premi previsti nel corso dell'anno.

“Siamo orgogliosi di dare vita a questo progetto insieme a un artista incredibile come BOOGIE – le parole di Alessandro Alunni Bravi di Alfa Romeo – è come noi, l'incarnazione del talento e ha sviluppato uno stile e un modo di fare le cose unici”. E ancora: “Come BOOGIE, non abbiamo paura di sfidare il modo in cui vengono fatte le cose e il progetto Art Car ne è il miglior esempio. Non vogliamo che l'Art Car rimanga chiusa nel nostro quartier generale: è un progetto per la nostra community, per i nostri fan, per avvicinarsi al team, prima attraverso l'esperienza JigSpace AR, poi di persona. Sono entusiasta di vedere crescere questo progetto e non vedo l'ora che arrivino i prossimi mesi".

BOOGIE ha aggiunto: “L'opportunità di dipingere un'auto di Formula 1 non capita tutti i giorni, è un'occasione unica nella vita, e farlo per un team con sede in Svizzera ha un significato speciale per me. Con il mio design, ho cercato di trasmettere lo spirito di questa squadra: le lettere che si uniscono per formare l'arte simboleggiano tutte le persone, i partner e le organizzazioni che contribuiscono a creare questa vettura. Alfa Romeo F1 Team Stake è una squadra, che va oltre il suo nome: è un gruppo di persone con una visione che è più della somma delle sue parti”.

Al termine della stagione di Formula 1 2023, il cui calendario con le date è stato ufficializzato, l'Alfa Romeo di BOOGIE sarà messa all'asta per raccogliere fondi in favore di Save the Children. Sale quindi fortissima l'attesa in vista del nuovo Mondiale alla luce anche del nuovo format delle qualifiche sperimentate per la Formula 1 2023.