Binotto torna a parlare del budget cap in F1: Ferrari ha rispettato i criteri del 2022

Siamo ai titoli di coda del mondiale 2022, di fatto già concluso con la vittoria di Verstappen, con l'ultimo gran premio che si correrà ad Abu Dhabi, lo stesso evento che un anno fa si rese protagonista della gara più discussa e controversa degli ultimi anni di Formula 1.

Eppure nemmeno quest'anno le polemiche sono mancate, sia durante le corse della domenica che in sede ai vari team. In attesa di conoscere cosa ne sarà di Mattia Binotto per il 2023, il cui ruolo sembra timidamente confermato da Ferrari, nel frattempo il team principal è tornato a discutere in merito alla questione del budget cap.

L'ingegnere avrebbe infatti chiarito senza troppe pretese la posizione a livello finanziario della sua scuderia: 'la Ferrari ha rispettato il budget cap anche nel 2022: questo posso assicurarvelo. Siamo rimasti dentro i limiti e, onestamente, non credo che siamo meno efficienti di altre squadre. In questa stagione era molto più difficile rispettare il tetto a causa delle macchine nuove, ma ci siamo riusciti e per quanto riguarda il 2023 punteremo ad un’efficienza ancora superiore".

Dopodiché si è soffermato anche sulla questione dello sviluppo della F1-75, interrotto precocemente e il che spiegherebbe come Mercedes abbia raggiunto la monoposto di Maranello tanto velocemente: "Se abbiamo interrotto lo sviluppo? È vero, non abbiamo più sviluppato quest’auto: non per scelta, ma perché avevamo raggiunto il limite di spesa. Sono sorpreso nel vedere che alcuni team riescano a sviluppare così tanto nel corso di una sola stagione. Ovviamente, ciò che possiamo fare è avere fiducia nella FIA e nei loro ispettori per far sì che vengano effettuati controlli seri su ogni squadra. Spero che nessuno abbia sforato, ma vedendo la realtà delle cose ed i tanti sviluppi, qualche dubbio può venire".

Non ci resta adesso che attendere la fine dell'ultimo gran premio per scoprire se la FIA velocizzerà o meno le analisi dei conti delle varie squadre. E voi, invece, cosa ne pensate della posizione della Ferrari sul piano economico? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.