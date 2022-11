Binotto lascia Ferrari: sarà Frederic Vasseur il nuovo team principal? - Aggiornata

La F1-75 doveva segnare la rinascita per Ferrari in Formula 1, tuttavia il sogno si è parzialmente avverato. Certo, la nuova monoposto di Maranello è di fatto competitiva, veloce e dall'altissimo potenziale, ma dall'altra il muretto non è riuscito a tirare fuori il meglio da una vettura purtroppo inaffidabile.

C'è tensione a Maranello, questo sembra sempre più evidente dalle più recenti voci di corridoio che si stanno susseguendo senza sosta nelle ultime 24 ore. Le indiscrezioni hanno poi trovato riscontro con gli amici de La Gazzetta che invece non hanno alcun dubbio: Mattia Binotto verrà destituito dal ruolo di Team Principal.

La notizia ha del clamoroso e potrebbe concretizzarsi già a gennaio, dunque dopo la pausa natalizia e in virtù del prossimo mondiale. Secondo la testata, inoltre, Frederic Vasseur, attualmente in forza ad Alfa Romeo Racing, potrebbe prendere il posto di Binotto alla guida della scuderia Ferrari anche se attualmente ballano con esso altri nomi. Tra i motivi dietro il dietrofront di Elkann e dei vertici Stellantis ci sarebbero un paio di fattori quali i rapporti con Leclerc, gli errori di strategia e quell'inchiesta del 2019 per motore illegale, quest'ultimo capitolo chiuso con un accordo segreto con la FIA.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per l'ufficialità da parte di Ferrari e per conoscere chi, eventualmente, si farà carico di guidare il prossimo anno la costruzione della monoposto rossa di Maranello.



AGGIORNAMENTO: tramite un comunicato diramato sui social, Scuderia Ferrari ha smentito le voci in merito alla destituzione di Binotto dall'incarico di Team Principal.