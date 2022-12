Formula 1, Barcellona tornerà al layout senza chicane finale?

Se da un lato in Arabia Saudita si lavora su nuove modifiche per la pista di Jeddah, al fine di proporre una gara più sicura ai piloti nel 2023, dall’altro a Barcellona si valuta la "rimozione" della chicane prima dell’ultima curva, ritenuta troppo insidiosa e poco favorevole allo spettacolo.

Secondo quanto riportato da Motorsport i responsabili del circuito vorrebbero richiedere l’omologazione della FIA del tracciato senza chicane, rendendolo così conforme allo standard Grado 1, ovvero quello previsto al fine di consentire alle monoposto della massima categoria di corrervi. Dopodiché, saranno gli stessi organizzatori della Formula 1 a decidere se utilizzare la versione attuale o quella priva del tratto criticato.

Del resto, non è una novità che la F1 sia interessata a procedere con quest’ultima opzione: lo stesso Michael Masi, ex direttore di gara, dichiarò nel 2021 di avere valutato con i colleghi la possibilità di tornare al layout originale del circuito spagnolo.

La decisione in questione non va data per immediata e, a ribadirlo, ci ha pensato un portavoce del Circuit de Barcelona-Catalunya: “L'area della chicane non sarà modificata. Ciò che verrà fatto è omologare il tracciato senza chicane per le competizioni automobilistiche. Poi ogni promotore potrà decidere quale configurazione di tracciato preferisce”. In altri termini, dopo l’eventuale omologazione saranno Formula 1, MotoGP, European Le Mans Series e altri promoter a procedere con un formato o un altro.

È notizia di oggi anche il possibile ritorno di Ford in F1 con Red Bull.