Formula 1, in Australia vincerà Fernando Alonso? Un'incredibile statistica dice di sì

Il vincitore del Gran Premio di Melbourne, la gara in Australia valevole per il campionato mondiale di Formula 1 2023, potrebbe essere Fernando Alonso. A suggerirlo è una particolare statistica che vede lo spagnolo dell'Aston Martin fra i favoriti.

Nella storia recente della Formula 1 vi sono stati 5 grandi campioni del mondo che hanno ottenuto la vittoria in concomitanza con il loro 101esimo podio, così come si evince anche dalla foto di F1StatsGuru che trovate qui sopra.

Il primo a registrare questa statistica è stato Alain Prost, che di recente ha svelato un clamoroso retroscena su Ferrari. Il Professore vinse in occasione del suo 101esimo podio nel 1993 a bordo della Williams.

Nel 2002 fu invece la volta proprio del 7 volte campione del mondo tedesco Michael Schumacher a bordo di Ferrari. Quindi toccò ad Hamilton entrare in questa cerchia ristretta nel 2016 con Mercedes, mentre due anni più tardì, nel 2018, riuscì nell'impresa Sebastian Vettel su Ferrari. L'ultimo del club è stato Kimi Raikkonen, sempre nel 2018 e ancora una volta con Ferrari.

Fernando Alonso, nonostante il caos FIA a Jeddah, ha ottenuto il 100esimo podio, e tenendo conto che sia nella gara di apertura, sia in Arabia Saudita, si è piazzato nei primi tre posti, non è da escludere che in Australia, fra meno di una settimana, non possa far accadere la magia.

Ovviamente si tratta solamente di numeri e di statistiche che potrebbero non essere confermati o di miti sfatabili, ma in ogni caso la speranza è l'ultima a morire anche se, vedendo le prime uscite del campionato 2023, sembra difficile ora come ora individuare una scuderia che possa impensierire le due Red Bull di Verstappen e Perez.



Fra le maggiori delusioni vi è senza dubbio la scuderia di Maranello, con la Ferrari che ha girato più lenta di 20 secondi una settimana fa a Jeddah rispetto alla stagione 2022.