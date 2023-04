Formula 1, aumentano i sospetti: Red Bull si starebbe 'trattenendo', ecco perchè

Il Gran Premio di Melbourne, in Australia, conclusosi nel caos dopo tre bandiere rosse, incidenti e penalità, ha mostrato un avvicinamento fra Aston Marin e Mercedes da una parte, e Red Bull dall'altra: ma è andata davvero così?

A far venire il sospetto è stato il pilota delle Frecce d'Argento George Russell, che dopo aver detto: “Red Bull vincerà tutte le gare quest'anno”, ha rimarcato la propria teoria ma aggiungendo qualche particolare in più.

Il pilota britannico è infatti convinto che fino ad oggi le monoposto della scuderia di Milton Kyenes non abbiano ancora espresso il proprio reale potenziale, di conseguenza potrebbero andare ben più veloce rispetto a quanto mostrato nelle prime tre uscite stagionali.

Ma perchè Red Bull si starebbe nascondendo? Semplicemente perchè, stando a Russell, il team campione in carica teme che la Fia possa introdurre qualche nuovo regolamento che possa in qualche modo bloccarlo.

“Sicuramente in Red Bull si stanno trattenendo – sono le parole di George Russell subito dopo la gara in Australia rilasciate al podcast Chequered Flag della BBC - penso che siano quasi imbarazzati nel mostrare il loro pieno potenziale, perché più veloci sembrano, più l’organizzazione cercherà di trattenerli in qualche modo”.

Quindi ha sottolineato: “Hanno timore della FIA, e stanno agendo in questo modo per non perdere ciò che hanno fatto. Penso che realisticamente abbiano un vantaggio di sette decimi rispetto al resto. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro, ad essere onesti. Non possiamo togliere loro da questa situazione, dobbiamo chiaramente migliorare noi ed il nostro progetto“.

Ed in effetti, riflettendo bene, la Red Bull ha mostrato il proprio strapotere anche in Australia, nonostante il divario ridotto dai rivali, e precisamente quando Max Verstappen ha segnato il tempo record sul circuito, un minuto 21 secondi e 994 millesimi, lontano anni di luce dal resto del gruppo.

Da notare anche il sorpasso con una facilità disarmante ai danni di Hamilton dopo la partenza. Helmut Marko a Sky Deutschland, ha aggiunto: “Si può vedere quanto tutti siano vicini quando una piccola cosa non funziona, perché si dice sempre che abbiamo una superiorità che esiste solo quando tutto funziona bene. I nostri rivali Aston Martin, Ferrari e Mercedes hanno fatto passi avanti”.