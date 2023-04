La Formula 1 di Audi verrà mostrata tra pochi giorni al Salone dell'automobile di Shangai

La scorsa estate Audi ha annunciato la sua presenza nel campionato Formula 1 2026, e successivamente ha siglato un accordo con il team svizzero Sauber F1, acquistandone anche una parte. Adesso gli appassionati non vedono l’ora di vedere la monoposto che correrà tra tre anni, e il momento è arrivato: l’Audi F1 verrà svelata al salone di Shangai.

Il Salone dell’automobile di Shangai andrà in scena dal 18 al 27 aprile 2023 e in quell’occasione Audi porterà la sua monoposto e svelerà nuovi dettagli a riguardo (per il momento l’Audi Formula 1 è visibile e giocabile soltanto su F12022). La conferma sarebbe arrivata da un portavoce dell’azienda intervistata ai microfoni di Automotive News Europe, che ha poi spiegato alcuni retroscena riguardanti il reveal.

Audi avrebbe scelto il palcoscenico del salone di Shangai per due differenti motivi: in primo luogo perché il mercato cinese è uno dei più importanti per la casa dei quattro anelli, nonché il mercato singolo più grande per Audi, in secondo luogo per omaggiare la popolazione cinese stessa, grande appassionata di Formula 1 ma costretta a rinunciarvi negli ultimi anni per via delle cancellazioni dovute alla pandemia globale.

Prima di vedere la monoposto Audi competere in gara devono passare ancora diversi anni, ma ricordiamo che l’auto verrà alimentata con carburante sintetico al 100%, e la potenza generata dalla componente elettrica diventerà più rilevante di oggi e fornirà il 50% di quella totale. E lo spettacolo sarà ancora superiore con l’entrata in pista di nuovi contendenti al titolo, come Ford che ha stretto una collaborazione con Red Bull per la fornitura delle power unit.