Formula 1: Audi sarà competitiva entro tre anni? Parla il CEO del nuovo team

Il conto alla rovescia è iniziato per Audi che ha annunciato il suo ingresso in Formula 1 durante il prossimo cambio di regolamento nel 2026. Si tratta di un'ottima notizia dal momento che il team dei 4 Anelli intende diventare competitivo in una manciata di anni.

Nonostante il 2026 sia ancora lontano, Audi sta lavorando per giocarsela con i più forti nel più breve tempo possibile e per questo intende annunciare presto i piloti della prossima monoposto. Le aspettative sono ovviamente elevatissime tanto che i vertici della casa automobilistica puntano al titolo di campioni del mondo nel biennio 2028-2029.

Adam Baker, CEO di Audi Formula Racing, ha chiarito subito i piani della propria scuderia: "Vogliamo essere competitivi in tre anni: è un obiettivo realistico. Vogliamo competere per le vittorie nel terzo anno. Il campionato è in linea con la strategia futura di Audi, inoltre, la Formula 1 è cresciuta in popolarità. È di gran lunga il miglior strumento mediatico e di marketing del Motorsport e uno dei migliori in qualsiasi settore. Allo stesso tempo, la classe regina ha ottenuto una riduzione dei costi e questo la rende ancora più attraente. I motori del 2026 avranno un tetto di spesa e questo, oltre a limitare i costi, fornisce certezza sui bilanci a lungo termine. Se vuoi una fantastica piattaforma per dimostrare la tua competenza e conoscenza, questo è il posto giusto per farlo".

E voi, dunque, cosa ne pensate delle parole di Baker? Riuscirà Audi ad imporsi tanto velocemente in Formula 1? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.