Formula 1, anche Aston Martin vicina ad accordo con FIA per il caso budget cap

Il caso budget cap di Red Bull si starebbe risolvendo con un patteggiamento tra la scuderia di Max Verstappen e la FIA. Lo stesso sembra valere per Aston Martin, altra squadra interessata al problema procedurale. Il team di Silverstone, insomma, sarebbe vicino al raggiungimento di un accordo con le autorità.

Secondo quanto riportato da Motorsport, l’accordo tra le due parti sembra molto vicino e vedrebbe il team ammettere i suoi errori e accettare formalmente qualsiasi sanzione applicata: “Stiamo discutendo con la FIA, sarà qualcosa che cercheremo di concludere nei prossimi giorni. Abbiamo discusso con loro anche durante il fine settimana, sono abbastanza fiducioso che risolveremo presto la questione”, ha dichiarato il team principal Mike Krack.

La violazione, ricordiamo, sembra essere legata a una questione fiscale britannica, interpretata in maniere differenti dalla Federazione Internazionale dell'Automobilismo e dalla FIA; ciò non è comunque stato confermato da Krack. Allo stato attuale non è chiaro quando arriverà la decisione definitiva da parte dell’organo competente, ma è già confermato che l’esito per Red Bull potrebbe vedere una risoluzione in tempi differenti. Insomma, il verdetto potrebbe arrivare in momenti ben diversi per le due squadre: “Dipende anche dalla FIA. E poi ora c'è tanta gente in viaggio, ma credo che questo fine settimana abbiamo fatto un paio di passi avanti. Quindi penso che non siamo lontani. Ma non so dirvi se sarà domani, mercoledì o altro”, ha concluso Krack.

