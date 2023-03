Formula 1, Aston Martin preme sull'acceleratore: aggressiva campagna di sviluppo

Si è chiuso di fatto il primo gran premio di Formula 1 del Mondiale 2023, un evento che ha dato modo agli spettatori di osservare quali saranno i principali competitors di quest'anno. L'auto più sorprendente è stata l'Aston Martin che grazie ad Alonso ha piazzato la AMR-23 sul terzo gradino del podio.

Certo, non sono mancate le polemiche circa le somiglianze sospette tra la monoposto dell'Aston Martin e quella di Red Bull, che ha trionfato in maniera netta in Bahrain, eppure è innegabile che il progetto della scuderia di Lawrence Stroll sia attualmente convincente. Il tutto, inoltre, è da rapportarsi al programma del team che prevede uno sviluppo aggressivo sulla AMR-23.

Secondo aMuS, nota testata dedita al mondo della Formula 1, la squadra ha in mente di aggiornare pesantemente la monoposto tanto che 2/3 dell'auto dovrebbe addirittura cambiare. Non è chiaro come e quanto questi sviluppi influiranno sulle performance della macchina di Alonso e Stroll, tuttavia è innegabile che l'Aston Martin stia pianificando il suo ingresso tra i top 3.

