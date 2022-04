La Formula 1 arriva a Las Vegas: dal 2023 sarà il terzo circuito in USA

Il Campionato del Mondo del 2022 di Formula 1 è iniziato da appena due gran premi, tuttavia Liberty Media e la competizione hanno già iniziato a volgere le loro attenzioni al futuro. A partire dal prossimo anno, infatti, un terzo circuito si aggiungerà a quelli statunitensi: Las Vegas.

Mentre procedono i lavori sul tracciato di Spa, nel frattempo la F1 si porta in avanti per l'edizione 2023 del Mondiale. Il circuito di Las Vegas, infatti, si aggiungerà a quello del Texas e al più recente in Miami, un trio di piste che ha diviso in due la community di appassionati. Non tutti, infatti, sono convinti della decisione della competizione di trattenere ben 3 GP del Mondiale negli Stati Uniti.

Ad ogni modo, Stefano Domenicali, AD della F1, ha commentato così l'annuncio: "Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per il suo entusiasmo, la sua ospitalità, le emozioni e, naturalmente, la famosa Strip. Non c'è posto migliore per correre la Formula 1 che nella capitale mondiale dell'intrattenimento e non vediamo l'ora di essere qui l'anno prossimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, in particolare il governatore Sisolak, la Clark County Commission, Steve Hill presso l'LVCVA e i nostri partner locali".

Attualmente non sappiamo se questo circuito sostituirà o meno uno dei tracciati attualmente presenti, ma dovremo attendere il calendario del 2023 per le conferme del caso. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata al costo delle riparazioni della VF-22 di Schumacker?