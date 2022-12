Formula 1, messaggi politici vietati se non pre-approvati: arriva decisione FIA

Nel corso della stagione 2022 della Formula 1, conclusasi ufficiosamente con la vittoria di Max Verstappen a Suzuka, più piloti hanno indossato abbigliamento con commenti politici importanti, legati a temi come cambiamento climatico e razzismo. Dalla prossima stagione, però, non potranno esibire commenti se non pre-approvati.

La decisione presa dalla FIA nelle scorse ore ha portato alla modifica del Codice Sportivo Internazionale, la quale verrà ufficialmente applicata a partire dal 1° gennaio 2023. La nuova infrazione si legge nell’articolo 12.2.1.n, il quale stabilisce che “la diffusione e l'esibizione di dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali, in particolare in violazione del principio generale di neutralità promosso dalla FIA nel quadro dei suoi statuti”, porta alla violazione delle regole imposte dalla Federazione. L’unica eccezione riguarda i messaggi approvati per iscritto dalla FIA prima delle gare internazionali e sulla base delle giurisdizioni nazionali.

Questa decisione sicuramente farà molto discutere e potrebbe portare molti fan, attenti ai temi trattati, addirittura a smettere di seguire la Formula 1 e i loro piloti preferiti, a partire da Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, del resto, è una delle personalità del paddock che ha mostrato più volte messaggi politici e personali sia prima che dopo le gare. Lo stesso vale per Sebastian Vettel, il quale ha indossato più maglie per sensibilizzare il pubblico su questioni politiche e ambientali. Celebre, ad esempio, è la scritta “Same Love” visibile sulla maglia indossata al GP d’Ungheria del 2021.

L’infrazione di queste regole può portare a sanzioni importanti, specie se le istruzioni della FIA non verranno rispettate durante le cerimonie ufficiali del podio.

In tutto questo, potete già acquistare i biglietti per Monza e Imola 2023.