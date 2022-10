Formula 1, Arabia Saudita nel 2026 potrebbe ospitare 2 GP: la spinta del governo

Mentre i fan possono già osservare il calendario Formula 1 della stagione 2023, dietro le quinte gli organizzatori stanno già pensando al potenziale raddoppio in Arabia Saudita con un secondo Gran Premio oltre a quello di Jeddah: nel 2026 potrebbe arrivare anche Qiddiya.

Come ripreso da Motorsport, il governo locale starebbe spingendo per l’aggiunta di una seconda tappa nel paese oltre al tracciato cittadino ad alta velocità di Jeddah. Secondo quanto dichiarato. L’impianto all'avanguardia di Qiddiya è già in fase di costruzione e potrebbe diventare attivo nel 2026. Da tale anno, dunque, si potrebbe assistere a due GP mediorientali in una stagione singola, oppure all’alternarsi delle due piste.

Nello specifico, il Ministro dello Sport Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal ha spiegato che l’impianto di Jeddah sta ricevendo molti investimenti per migliorare e confermarsi come tappa fissa annuale. Nel frattempo, il nuovo circuito di Qiddiya dovrebbe diventare un “luogo iconico per una gara di F1” con un parco a tema adiacente; insomma, è un progetto davvero enorme.

Egli ha poi giustificato la possibilità del doppio GP in Arabia Saudita osservando i casi di Germania con Nurburgring e Hockenheim, e dell’Italia con Monza e Imola: “[…] potrebbe essere un'opzione anche per noi. L'impianto dovrebbe essere terminato entro le aspettative del costruttore. Se così fosse, l'idea sarebbe quella di trasferire il gran premio nel nuovo impianto. Ciò che è certo, è che la MotoGP correrà a Qiddiya. A Jeddah le moto non potrebbero correre”.

In tutto ciò, ricordiamo che nel 2023 la Formula 1 arriva a Las Vegas.