Formula 1, approvate nuove regole power unit per 2026: come sarà il futuro

Mentre in rete appaiono nuovi indizi sull’approdo di Porsche in Formula 1, la FIA ha rilasciato le linee guida tecniche per la prossima generazione di motori che scenderà in pista nel 2026. Vediamo assieme il regolamento rinnovato con le novità chiave che definiranno il futuro delle monoposto.

La novità principale è il riequilibrio della potenza del motore con l’intento di porre l’attenzione dei tecnici e le risorse delle scuderie sul sistema ibrido, ovviamente a scapito del rumore. Non pensate a cali di potenza: le nuove power unit saranno sempre dei V6 turbo da circa 1.000 cavalli, solamente con l’ICE meno potente rispetto al sistema ibrido.

Inoltre, i motori di F1 nel 2026 quasi triplicheranno la potenza dei loro sistemi MGU-K (altrimenti detti KERS) da 161 a 469 cavalli, e vedranno l’eliminazione del sistema MGU-H collegato al turbo; quest’ultima soluzione smorzerà la risposta dell’acceleratore. Infine, la frenata rigenerativa avrà un ruolo più preponderante e porterà alla eliminazione quasi completa dei freni ad attrito sugli assali posteriori, in maniera simile alle monoposto Formula E di terza generazione. Non può mancare poi un’enfasi sulla riduzione delle emissioni di CO2 a zero entro il 2030, per le quali le nuove regole imporranno la riduzione del flusso di carburante e l’utilizzo di carburante sintetico sostenibile.

Altra novità importante al di fuori della power unit riguarda il porpoising: già dal 2023, la gola del diffusore dovrà essere rialzata e il bordo reso più rigido, mentre la base delle monoposto dovrà essere rialzata ai bordi di 15 millimetri e le scuderie dovranno aggiungere un sensore per monitorare il porpoising in modo più efficace. Il fenomeno, come già sappiamo, è stato preso di mira dalla FIA con l’ordine della risoluzione “immediata” pena squalifica dello scorso giugno.

Questo è quindi il futuro della Formula 1 come lo conosciamo oggi; chissà quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi o anni, con gli occhi puntati a un avvenire più sostenibile per il motorsport.