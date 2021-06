La Formula 1 approda a Miami: Il sindaco prepara un GP senza precedenti

Il sindaco della città di Miami, Francis Suarez, ha appena promesso che la Formula 1 raddoppierà il numero di GP negli Stati Uniti, e lo farà in grande stile. Gli States hanno sempre avuto una relazione particolare con la massima competizione a quattro ruote, ma adesso si cambia marcia.

Dall'abbandono del GP di Indianapolis, in Indiana, si è passati al circuito di Austin, in Texas, ma nel prossimo futuro le cose potrebbero espandersi considerevolmente sul suolo statunitense. Il Gran Premio di Austin ha infatti riacceso gli entusiasmi e l'attenzione degli americani verso le ruote scoperte, e di sicuro anche la popolare serie Netflix che risponde al nome di Formula 1: Drive To Survive sta aiutando in tal senso.

Suarez ha quindi deciso di cavalcare l'onda e di portare la Formula 1 a Miami già nel 2022. Le ragioni del sindaco per questa scelta sono molteplici e in parte ovvie: incrementare l'afflusso di turisti nella città, trasformare la regione in un importante hub tecnologico e aumentare il consenso verso di sé.

Tra le altre cose Suarez è tra i sindaci che hanno messo nella propria agenda una lotta attiva al cambiamento climatico, e del resto il paddock sta facendo di tutto per abbattere il proprio imbatto sull'ambiente (arriva il biofuel sostenibile).

"La Formula 1 è uno sport globale, e la Formula 1 può scegliere dove essere o non essere. Guardate, è solo in due posti (negli Stati Uniti), giusto? Può svolgersi dovunque nel mondo. Questo dimostra che Miami è pronta a fare il prossimo passo nel diventare una vera città globale."

Allora ci siamo. Dopo quasi due anni di voci di corridoio, accordi, e contrattazioni il GP di Miami si avvicina a passi rapidi: si correrà intorno all'Hard Rock Stadium, e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Per restare in tema di circuiti di Formula 1 vogliamo rimandarvi a delle interessantissime immagini, le quali mostrano come la nota competizione motoristica ha cambiato per sempre la città di Montecarlo.