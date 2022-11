Formula 1, l'annuncio che tutti desideravano: Ricciardo sarà il terzo pilota Red Bull

Lo scorso ottobre Daniel Ricciardo ha ammesso di non avere trovato spazio in F1 per il 2023, ma a quanto pare la realtà ha avuto la meglio sulle negative previsioni. L’annuncio che tutti i fan della Formula 1 desideravano è qui: Ricciardo sarà il terzo pilota di Red Bull, il pilota australiano è “tornato a casa”!

La conferma è arrivata proprio nel pomeriggio odierno tramite i canali ufficiali di Oracle Red Bull Racing: la scuderia campione della Stagione 2023 sia per la Classifica Costruttori che per la Classifica Piloti, grazie a un monumentale Max Verstappen, accoglie a braccia aperte il pilota australiano dopo appena due stagioni con McLaren. Il team papaya lo ha infatti sostituito con Oscar Piastri, lasciandolo momentaneamente senza team per cui correre.

L’accordo raggiunto con Red Bull non è noto nei minimi dettagli: si sa solo che, per un anno, Daniel Ricciardo lavorerà dietro le quinte al simulatore e supportando la squadra, coprendo il doppio ruolo di tester e terzo pilota. L’obiettivo di Milton Keynes è quello di prepararlo per un ritorno futuro come titolare nel 2024 anche presso altre squadre. Se non altro, il sorriso più contagioso della Formula 1 non verrà lasciato in disparte per una stagione.

In merito all’accordo raggiunto, Ricciardo ha dichiarato quanto segue: “Il sorriso dice tutto, sono davvero emozionato di tornare a casa, in Red Bull, come terzo pilota 2023. Ho già così tanti bei ricordi del tempo passato qui, però il benvenuto da parte di Christian, del Dott. Marko e di tutto il team è qualcosa che sinceramente apprezzo. Per me, personalmente, poter contribuire ed essere circondato dal miglior team in Formula 1 è qualcosa di invitante e mi darà anche del tempo per ricaricarmi e riguadagnare la concentrazione. Non vedo l'ora di essere con la squadra e supportarli nel lavoro al simulatore, nelle sessioni di test e con le attività commerciali”.

