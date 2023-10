Formula 1: Andretti Cadillac ha l'ok della FIA, debutterà nel 2025?

Il dibattito sull’undicesima scuderia in Formula 1 si fa sempre più acceso. Dopo un’approfondita analisi, la FIA ha approvato la richiesta di partecipazione di Andretti Formula Racing. La palla passa alla FOM, che avrà il compito di stringere un accordo commerciale con il team statunitense.

L’esame condotto dalla FIA è durato mesi ed ha premiato la candidatura di Andretti, interessata a partecipare al mondiale di F1, ma non prima del 2025. La Federazione Internazionale dell’Automobile ritiene che il team soddisfi tutti i requisiti per prendere parte al campionato. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha dichiarato che “Andretti Formula Racing LLC è stata l’unica entità che soddisfaceva i criteri di selezione stabiliti sotto tutti gli aspetti rilevanti”. Al contrario, le squadre Hitech GP, Rodin Carlin e LKYSUNZ sono state escluse dalla selezione della FIA.

Trovare un accordo con la FOM non sarà facile, dato che la stragrande maggioranza dei team attualmente presenti in F1 è contraria all’arrivo di un’undicesima scuderia. Sia Wolff (Mercedes) che Vasseur (Ferrari) ritengono che l’arrivo di Andretti non garantisca un significativo aumento di valore alla Formula 1. Horner (Red Bull) è più aperto all’idea, ma reputa necessario rivedere i termini economici: l’attuale patto della concordia, firmato nel 2020, fissa a 200 milioni di dollari la quota di ingresso per le nuove squadre, cifra che poi viene suddivisa tra i dieci team esistenti. Tuttavia, considerando l’aumento di valore del brand avvenuto dal 2020 ad oggi, questa cifra sale virtualmente a ben 600 milioni di dollari.

Andretti punta ad uno dei mercati in maggiore espansione per il circus iridato: gli Stati Uniti. Il supporto di General Motors, tramite il marchio Cadillac, ha aumentato esponenzialmente le possibilità di vedere coronato il sogno di Michael Andretti.