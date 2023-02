Formula 1: Alpine svela la nuova A523, la monoposto di Gasly e Ocon

Gli appuntamenti con i team di Formula 1 per il lancio delle nuove monoposto stanno per terminare. Alpine è la prossima squadra a cui spetta il compito di rivelare la prossima vettura con la quale Gasly ed Ocon scenderanno in prima nel Campionato del Mondo 2023.

La competitività di Alpine sta migliorando di anno in anno, basti pensare agli aggiornamenti che la scuderia ha portato dalla seconda metà della stagione che hanno migliorato sensibilmente la vettura di casa Enstone. Toccherà alla nuovissima A523 mantenere quel salto di qualità della precedente A522, la monoposto che il team ha svelato ufficialmente oggi e che vi invitiamo ad apprezzare a dovere nella galleria di immagini allegata in calce.

In realtà, l'auto era stata leakata in precedenza e diverse foto sono trapelate online un paio di giorni prima della presentazione odierna. Ovviamente, come la maggior parte delle scuderie, anche Alpine non si è sbilanciata eccessivamente e la stragrande delle innovazioni apportate le vedremo soltanto con i primi test in Bahrein settimana prossima.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova A523, vi piace la livrea o avreste preferito una rivoluzione rispetto alla monoposto del 2022? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito box dedicato in fondo alla notizia.