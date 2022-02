Formula 1, Alpine presenta la A522 di Alonso e Ocon ma con una sorpresa

Finalmente un paio di monoposto stanno effettivamente scendendo in pista con l'aspetto che vedremo durante il primo Gran Premio di Formula 1 in Bahrein che partirà a marzo grazie ai filming day. A giorni, inoltre, inizieranno i test di Barcellona e solo una scuderia doveva ancora mostrare la nuova vettura.

Il cambio di regolamento imposto dalla FiA per il 2022 ha costretto i team a riprogettare pesantemente le auto che quest'anno differiscono tra di loro per differenti filosofie, alcune delle quali diametralmente opposte come Ferrari e Mercedes.

La giornata di oggi, tuttavia, era dedicata ad Alpine a cui toccava il compito di rimuovere il telo dalla A522, la monoposto di Alonso e Ocon per il nuovo mondiale di Formula 1. La scuderia ha presentato la vettura tramite un evento dedicato a cui però non ha fatto mancare una sorpresa speciale. Per le prime due gare di campionato, infatti, Alpine utilizzerà una livrea particolare ed interamente rosa per celebrare la partnership con BWT, per poi cambiarla con un'altra in cui rosa e blu convivono. Probabilmente una volta iniziati i test di Barcellona la monoposto sarà leggermente diversa da quella presentata, ma lasciamo comunque a voi il piacere di tirare le prime conclusioni grazie alla galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, infine, avete dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sulla F1-75 di Ferrari? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.