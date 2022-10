Formula 1: Alpine sarà competitiva l'anno prossimo? la monoposto 2023 è già più veloce

Il Campionato del Mondo 2022 di Formula 1 non è ancora finito, seppur Verstappen abbia già vinto il titolo con anticipo, eppure già si parla del prossimo anno quando tutti i team torneranno a fronteggiarsi con le monoposto aggiornate. Le scuderie hanno già iniziato a pensare al 2023 tanto che qualcuno ha già fatto buoni progressi.

Con il titolo che si allontanava sempre di più ad ogni gran premio, alla fine Ferrari ha iniziato a concentrarsi sul prossimo anno con la monoposto 2023 che ora è quasi pronta. Il Team di Maranello sta ancora raccogliendo dati con la F1-75 tramite alcuni accorgimenti, come il nuovo fondo montato a Suzuka che starebbe funzionando a dovere, per migliorare i problemi di affidabilità del motore che ancora oggi non funzionerebbe a pieno regime tanto da costringere i due piloti ad evitare i cordoli in più occasioni in Giappone.

Anche Alpine ha tutte le intenzioni di preparare un 2023 completamente diverso da quello di quest'anno. Il direttore sportivo Alan Permane avrebbe infatti spiegato: "Ci sono stati già dei miglioramenti davvero significativi nell'auto del prossimo anno. Il tutto è molto buono ed estremamente eccitante, ma è la galleria del vento che sta lavorando veramente, ma veramente bene. Stiamo scoprendo un sacco di cose."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Alpine, vedremo un mondiale completamente diverso nel 2023? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.