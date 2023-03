Formula 1, Alpha Tauri si scaglia contro i rumor: la scuderia non è in vendita

Negli ultimi giorni il paddock ha iniziato ad agitarsi dopo una serie di voci di corridoio attorno alla scuderia Alpha Tauri. Secondo i rumors, infatti, il team avrebbe iniziato una serie di trattative per un prossimo passaggio di consegne, ipotesi che per il Team Principal non sono altro che speculazioni.

Il team di Alpha Tauri, che quest'anno troverà in griglia Nick De Vries al fianco di Tsunoda, sembra destinato ad allontanarsi da Honda dopo l'accordo tra Red Bull e Ford. Ad ogni modo, negli ultimi giorni sono emerse un paio di indiscrezioni circa l'imminente vendita della scuderia di Alpha Tauri che il Team Principal, Franz Tost, ha voluto smentire seccamente attraverso un comunicato stampa:

"Ho avuto un paio di ottimi incontri con Oliver Mintzlaff che mi ha confermato che gli azionisti non venderanno Alpha Tauri e che il team Red Bull continuerà a supportarci in futuro. Tutte queste voci non hanno alcun fondamento, la squadra resta concentrata per l'inizio della stagione e migliorare i risultati dello scorso anno."

A quanto pare, dunque, Red Bull e Alpha Tauri sono destinati a proseguire la loro avventura insieme in Formula 1. E voi, invece, cosa ne pensate di questo comunicato, vi ricorda la stessa dinamica tra Ferrari e Binotto? Diteci che ne pensate con un commento qua sotto.