Formula 1, Alpha Tauri presenta la nuova monoposto 2022: ecco la AT03

Ancora un mese separa gli appassionati dall'inizio del nuovo campionato del mondo di Formula 1 che si prospetta avvincente e inaspettato dal momento che il nuovo regolamento ha costretto tutte le scuderie a giocare d'anticipo. Ad ogni modo, adesso è turno di Alpha Tauri svelare la nuova monoposto 2022.

Dopo la presentazione McLaren della MCL36 e la splendida AMR22 di Aston Martin, adesso è il turno della scuderia con sede a Faenza rimuovere il telo e dare modo alla community di interagire con la nuova AT03. La monoposto è stata presentata puntuale a mezzogiorno, come preannunciato da Alpha Tauri qualche giorno fa, attraverso una clip dedicata, della durata di circa 2 minuti, che potete riscoprire voi stessi tra gli allegati in calce alla notizia insieme alla galleria di immagini con un focus maggiore sulla vettura.

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly torneranno a bordo di questa nuova monoposto che, oltre a tutti i lineamenti progettuali dettati dalle esigenze del cambio di regolamento, porta con sé anche un omaggio alla bandiera italiana. L'ala interiore, infatti, presenta all'estremità degli alettoni il tricolore della nostra bandiera.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla clip e alle immagini rilasciate per l'occasione, ma non prima di ricordarvi di lasciarci le vostre impressioni a riguardo in merito alla AT03 nell'apposito box dedicato ai commenti qua sotto.