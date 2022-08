Formula 1: Alonso prende il posto di Vettel in Aston Martin per il 2023

Qualche giorno fa Sebastian Vettel ha sconvolto il mondo della Formula 1 annunciando il suo ritiro già dal prossimo anno. Il 4 volte campione del mondo, infatti, lascerà nel 2023 un posto vacante ad Aston Martin che è già corsa ai ripari annunciando il pilota che lo sostituirà.

Il GP di Ungheria è stato un disastro per la strategia Ferrari che non è riuscita a sfruttare il vantaggio nei confronti della Red Bull che, alla fine della gara, è riuscita a conquistare persino la vittoria con una delle migliori prestazioni di Max Verstappen quest'anno. A Maranello dovranno dunque continuare a lavorare durante la pausa estiva per analizzare ciò che è andato storto finora e ripartire nella seconda parte del Mondiale con più vigore.

A nemmeno 24 ore dalla fine del gran premio, ad ogni modo, Aston Martin non ha perso tempo per sistemare la questione interna alla scuderia in merito al successore di Sebastian Vettel che sarà un altro ex Campione del Mondo, Fernando Alonso. Lo spagnolo ha già commentato con entusiasmo l'annuncio, affermando di avere ancora grinta da vendere per puntare ai vertici.

La palla passa adesso tra le mani di Alpine che dovrà trovare un degno sostituto di uno dei piloti più amati al mondo. E voi, invece, cosa ne pensate della scelta di Aston Martin? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.