Formula 1, allarme sorpassi. Wolff: 'Troppa noia a Baku, bisogna trovare soluzioni'

Lo scorso weekend si è corso il quarto appuntamento con il mondiale di Formula 1. A Baku, nonostante due pole position di Leclerc, ha trionfato ancora una volta Red Bull, confermando quindi una stagione fin qui a senso unico.

Al di là del predominio della scuderia di Milton Keynes, a preoccupare è in particolare la mancanza di spettacolo. Una situazione che era già stata segnalata a fine marzo per via dell'assenza di sorpassi in Formula 1 e dell'allarme in casa FIA, ma al momento per risolvere tale situazione tutto tace, nonostante Liberty Media e la Formula 1 si stiano sbizzarrendo per cercare di dare vita ad un maggiore spettacolo.

"Oggi (domenica ndr) non è stato un thriller. Non c'è stato nessun sorpasso, anche con una grande differenza di ritmo. Non è stato un grande spettacolo”, ha dichiarato schietto Toto Wolff, team principal di Mercedes, dopo il gran premio di Baku, e pensiero condiviso dalla stragrande maggioranza degli appassionati di Formula 1.

"Dobbiamo analizzare il fine settimana con il format della sprint – ha aggiunto - dove ci sono degli aspetti positivi che possiamo trarre, ma alla fine tutto si riduce alle gare. Servono battaglie dure e credo che ieri (sabato ndr) in volata il momento più importante sia stato quello in cui George Russell e Max Verstappen sono stati in grado di darsi battaglia. Oggi (domenica ndr) non c'è stato nulla di tutto ciò”.

Quindi Toto Wollf ha concluso: "Anche se si è a meno di due decimi, è molto difficile sorpassare, quasi impossibile, a meno che l'altro pilota non commetta un errore. Dobbiamo analizzare bene la situazione e capire come evitare una gara noiosa".

La FIA ha deciso di accorciare la zona DRS in quel di Baku, e ciò sembrerebbe aver influito in maniera negativo sui sorpassi. C'è poi da fare i conti con le modifiche al regolamento 2023 che hanno reso le vetture più difficili da guidare in scia, così come spiegato anche da Sergio Perez lo scorso weekend: "Sento che queste vetture generano un po' più di carico e, generando un po' più di carico, l'auto dietro fatica un po' di più a seguirci. Secondo me, non è stato giusto accorciare il DRS, perché già di per sé diventa più difficile sorpassare rispetto all'anno scorso, quindi è una cosa che dovremmo rivedere", ha spiegato il messicano. Quale potrebbe essere la soluzione per far aumentare i sorpassi in Formula 1?